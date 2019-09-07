Выборы в Курской области — трансляция

В единый день голосования 8 сентября проходят выборы губернатора Курской области, дополнительные выборы депутата Курской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 и выборы в органы местного самоуправления.

На должность главы региона претендуют пять кандидатов:

заместитель директора Общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николай Карцев («Справедливая Россия»), врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), депутат Курской областной думы Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»).

Для голосования открыт 1131 избирательный участок, включая 20 временных (в больницах и на железнодорожном вокзале Курска).