Прага, , 21:47 — REGNUM По результатам опроса, проведённого изданием MF DNES среди депутатов парламента Чехии, большинство парламентариев выступают за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности с нынешних 15 лет до 14 лет. Об этом сообщает «Радио Прага».

Исследование проводилось в связи с отмечаемым в последнее время в обществе ростом агрессии среди несовершеннолетних. По мнению парламентариев, современные подростки очень хорошо осознают социальную значимость своих действий, а безнаказанность им только вредит. В опросе приняли участие 103 депутата парламента, за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности до 14 лет высказались 60 из них.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддерживает тех, кто выступает за ужесточение законодательства. «В Германии, Австрии и Словакии возраст уголовной ответственности снижен до четырнадцати лет. В Англии он составляет десять лет, в Шотландии — восемь», — сказал он.

Эксперты в области права, напротив, сомневаются в том, что снижение возраста привлечения к уголовной ответственности улучшит ситуацию с подростковой преступностью.