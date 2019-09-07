Рига, , 21:29 — REGNUM

Минимальную зарплату в Латвии повысят в 2021-ом году, но уже со следующего года будет повышен дифференцированный не облагаемый налогом минимум — говорится в сообщение министерства финансов, которое приводит издание Dienas Bizness.

В настоящее время минимальная заработная плата в Литве составляет 555 евро, в Эстонии 540 евро, и Латвии, чтобы быть конкурентоспособной, нужно догнать соседей.

Одновременно с этим правительство изменит не облагаемый подоходным налогом минимум. В 2020 году он составит 3000 евро, или 250 евро в месяц, а в 2021 его повысят до 5280 в год или 440 евро в месяц.

Повышение минимальной заработной платы один из самых мощных стимулов к повышению собираемости подоходного налога, это решение уменьшит социальное неравенство, долю теневой экономики и поддержит лиц с низким уровнем доходов — считают в Минфине.

Министерство указало на рост числа официально занятых лиц на 1,4% процента за первые полгода. А также рост заработной платы на 7,7%. План по сбору подоходного налога выполнен на 107,2% по отношению к прошлому году.

Чтобы уменьшить налоговую нагрузку для физических лиц с низкими доходами, предлагается установить не облагаемый налогом дифференцированный минимум на отметке 3600 евро в год, или 300 евро в месяц, а высший рубеж зафиксировать на отметке 6000 или 500 евро месяц.

То есть с 2020 года и далее максимальный дифференцированный не облагаемый минимум в размере 300 евро будет применяться к доходам до 500 евро в месяц.