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Выборы на Сахалине — трансляция

В Сахалинской области 8 сентября выбирают губернатора. На должность главы региона претендуют пять кандидатов. Кроме того, в единый день голосования на Сахалине проходят выборы депутатов городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №3, выборы депутатов Собрания Невельского городского округа третьего созыва, выборы депутатов Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №5.

Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.