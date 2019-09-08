Южно-Сахалинск, , 12:42 — REGNUM Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подвел итоги голосования на Сахалине, где в 12 часов по Москве закрылись избирательные участки.

«В 12:00 по Москве закончились первое из самых важных голосований в Единый день — по губернатору Сахалинской области, написал Алексей Чеснаков на своем TM-канале, — С этого момента информволна постепенно будет приобретать новые смыслы. Особенно, если восток задаст позитивный тренд».

«Судя по всему, серьезных проблем для власти в целом по стране нет. Явка на обычном уровне. Колебания незначительны. Нарушений немного. Значимых вообще не обнаружено. Все договоренности всех игроков соблюдаются. Теперь важно даже не то как голосуют и как считают, а как интерпретируют. Поскольку власть по факту доминирует на всех информплощадках, трактовать самые тиражируемые интерпретации вполне допустимо как калибровочные сигналы», — продолжил эксперт .

«Говорить о прошлом бессмысленно, будем наблюдать за теми сигналами, которые направлены в будущее — к выборам в Госдуму-2021, самым важным выборам ближайших лет», — подчеркнул Алексей Чеснаков.

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