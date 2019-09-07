Москва, , 14:20 — REGNUM Главный редактор новостного портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский уже находится в Москве. Он был одним из 35 лиц, которые были сегодня, 7 сентября, обменены на 35 украинских граждан, осужденных или находящихся под судом в России.

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Стоит отметить, что Вышинский был освобожден из-под стражи Киевским апелляционным судом под личное обязательство. Вышинский обещал, что по первому требованию прибудет в украинский суд и будет сообщать об изменении своего места проживания и работы. Кроме того, он обещал воздержаться от общения со свидетелями.

Известно, что следующее заседание суда по делу Вышинского состоится 16 сентября.

Напомним, что Вышинский был схвачен украинскими властями в Киеве 15 мая 2018 года. Против него было сфабриковано уголовное дело о государственной измене, хотя никакой измены имевший на тот момент двойной гражданство РФ и Украины Вышинский не совершал. Дело было сфабриковано исключительно из-за честной журналистской работы Вышинского.

Восемь раз суд продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом дело было настолько грубо сфабриковано, что рассмотреть его по существу у суда реальной возможности нет.