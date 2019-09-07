Анкара, , 18:28 — REGNUM Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль заявил: «Все языки восходят к общей истории человечества. У нас же есть канал, вещающий на курдском языке. Моя мать родом из Диярбакыра, а растившая меня няня была курдского происхождения. Провокации столкновений на этнической почве играют на руку сепаратистам».

Народ Курдистана Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил, что во время судебного разбирательства относительно движения Фетхуллаха Гюлена защита на курдском языке не признавалась, но в настоящее время Партия справедливости и развития Турции использует для официального закрепления курдского языка все свои возможности.

Министр добавил: «Так получилось, что центры вербовки боевиков — публичные места. Каждый должен от терроризма отстраняться. Турция — демократическое государство, и политические партии должны соответствовать этому. Подход «дистанцируйся от терроризма» провозглашается во всеуслышание. Закрыть ставни и заткнуть уши не выйдет, вам придется давать ответ в соответствии с ним».