Анкара, , 13:53 — REGNUM Боевики террористической организации Рабочая партия Курдистана на севере Сирии продолжают рыть туннели через турецкую границу. Центральное командование ВС США (CENTCOM) 23 августа 2019 года заявляло, что ряд укреплений и опорных пунктов боевиков был демонтирован.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на самом деле рытьё туннелей и строительство укреплений в приграничной с Турцией зоне продолжаются. Новые работы ведутся в Айн аль-Араб, Тель Абьяде и Сиррине. В районах Манбидж, Расулайн, Камышлы и Маликийе подземная инфраструктура уже построена.

Рабочая партия Курдистана переняла тактику ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по использованию туннелей для скрытной переброски войск и неожиданных атак. По поводу туннелей внятного ответа Пентагон не дал. В Африне после завершения операции «Оливковая ветвь» турецкие военные обнаружили разветвленную сеть тоннелей, которая, однако, террористам не пригодилась.