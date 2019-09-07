Тегеран, , 19:07 — REGNUM Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что Ирану «удалось сломить санкционную политику», которая наблюдалась последние несколько месяцев со стороны определенных государств. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, именно сотрудничество Центрального банка с бизнесом помогло преодолеть санкции, что привело к «относительной стабильности» в экономическом секторе страны. Он добавил, что ЦБ Ирана будет продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям. «Мы считаем, что ключевая роль в процветании страны принадлежит частному сектору», — отметил Абдольнасер Хеммати.

Напомним, что Вашингтон вводит санкции против Ирана с 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В мае 2019 года США объявили о том, что собираются «свести иранский нефтяной экспорт до нуля» и ввели запрет для других стран мира на торговлю нефтью с ИРИ. В ответ Иран постепенно отказывается от своих обязательств по «ядерной сделке».