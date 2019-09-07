Нью-Дели, , 18:52 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что индийское руководство готово к диалогу с Пакистаном, если переговоры будут «цивилизованными». Об этом 6 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Субраманиам Джайшанкар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Мы готовы уладить разногласия с Пакистаном цивилизованным путем». Затем глава МИД Индии пояснил, что для продуктивного диалога Исламабаду необходимо «убрать пистолет, приставленный к голове Индии». «Сейчас Пакистан открыто заявляет, что готов к переговорам, но оставляет за собой право посылать террористов взрывать индийское города», — добавил Субраманиам Джайшанкар.

Напомним, что проблема терроризма является одним из ключевых камней преткновения в отношениях Индии и Пакистана. Нью-Дели обвиняет Исламабад в финансировании террористических организаций, действующих на территории Индии. По данным индийской разведки, в настоящее время Пакистан не только проводит действия по усилению лагерей экстремистов в непосредственной близости от индийско-пакистанской границы, но и переправляет в индийский Джамму и Кашмир афганских боевиков.