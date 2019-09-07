Москва, , 13:12 — REGNUM В телеграм-канале aavst, который ведет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, появилась фотография российских граждан, которые были обменены на находящихся в российских тюрьмах граждан Украины.

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Напомним, что обмен фактически состоялся сегодня, 7 сентября. В московском аэропорту «Внуково» на украинский самолет были погружены граждане Украины, подлежащие обмену. Одновременно с этим в киевском аэропорт «Брисполь» на спецборт Ту-204 летного отряда «Россия» были погружены обмениваемые граждане России, а также граждане народных республик Донбасса.

Известно, что президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, а также были отпущены 24 украинских моряка-нарушителя, которых нейтрализовали в Керченском проливе в ноябре 2018 года. То есть Россия предоставила на обмен 35 граждан Украины. Столько же должна была предоставить Украина.

На опубликованной фотографии однако только 24 человека.