Москва, 7 сентября 2019, 12:45 — REGNUM Вице-президент Европейского института обмудсмена, первый омбудсмен Украины Нина Карпачева заявила, что обмен заключенными между Россией и Украинй был осуществлен в форме помилований удерживаемых лиц лидерами двух стран.
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек, из них — три женщины.
Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. Кроме того к обмену были согласованы 24 украинских военных моряка и сотрудника СБУ, которые в ноябре 2018 года пытались прорваться через российский Керченский пролив, но были нейтрализованы.
Таким образом, Украина получит 35 своих граждан, среди которых режиссер-террорист Олег Сенцов, ранее осужденный в России на 20 лет за подготовки терактов в Крыму.
При этом Украина передает на обмен только 12 российских граждан, остальные — это граждане народных республик Донбасса.