Москва, , 12:45 — REGNUM Вице-президент Европейского института обмудсмена, первый омбудсмен Украины Нина Карпачева заявила, что обмен заключенными между Россией и Украинй был осуществлен в форме помилований удерживаемых лиц лидерами двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек, из них — три женщины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. Кроме того к обмену были согласованы 24 украинских военных моряка и сотрудника СБУ, которые в ноябре 2018 года пытались прорваться через российский Керченский пролив, но были нейтрализованы.

Таким образом, Украина получит 35 своих граждан, среди которых режиссер-террорист Олег Сенцов, ранее осужденный в России на 20 лет за подготовки терактов в Крыму.

При этом Украина передает на обмен только 12 российских граждан, остальные — это граждане народных республик Донбасса.