Берлин, , 07:33 — REGNUM В Германии очередной политик заявил, что российские ответные санкции слишком дорого обходятся ФРГ и Европейскому союзу в целом. Соответствующее заявление в интервью газете Rheinische Post сделал глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

По словам Моринга, для Германии очень важно поддерживать диалог с Россией. Кроме того, он уверен, что восточные немцы (Тюрингая находится на востоке ФРГ) хотят нормализации отношений с Россией.

Также Моринг напомнил, что у восточной Германии с Россией более тесные связи, чем у западной части страны, которая создавалась как часть западного послевоенного мира.

Санкции Евросоюза против России не сильно сказываются на экономике Германии, но вот ответные меры Москвы оказались чувствительными, особенно в области сельского хозяйства.

«Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений», — сказал Моринг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия будучи не до конца самостоятельной страной полностью поддерживает навязанную Евросоюзу американцами политику санкций против России.