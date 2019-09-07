Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Члены комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол обратились в открытом письме к президенту страны Дональду Трампу с требованием «немедленно» разморозить средства для военной помощи Украине. Содержание письма опубликовано на сайте комитета..

Конгрессмены пишут Трампу, что финансы, которые можно направить на военную помощь Украины, можно разморозить лишь до 30 сентября. Они требуют от президента скорее разморозить эти средства, так как это «необходимо для продвижения интересов национальной безопасности США». Законодатели считают, что эти финансовые средства должны помочь Украине против «продолжающейся российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, американская военная помощь Украине в 2019 году оказалась под вопросом. Несмотря на то, что Конгресс США утвердил выделение Киеву $250 млн на военные расходы, американский лидер Дональд Трамп заявил, что с «помощью» торопиться не стоит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенате США не уверены, что деньги Украине на оружие дадут в этом году