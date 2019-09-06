Москва, , 17:38 — REGNUM «Роскомнадзор» официально предупредил зарубежные соцсети о недопустимости агитации и политической рекламы в «день тишины» и в ходе Единого дня голосования.

Об этом 6 сентября сообщается на всех официальных страницах ведомства .

«В связи с «Днем тишины» в России @GoogleRussia @YouTube @Facebook @Instagram необходимо принять меры по недопущению распространения 7−8 сентября политической рекламы на интернет-площадках», — указано в сообщении.

Подчёркивается, что все нарушения вышеуказанных правил будут восприняты как враждебные действия и вмешательство в суверенитет Российской Федерации.

«Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию», — отмечено в сообщении ведомства.

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