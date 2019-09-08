Брянск, , 08:03 — REGNUM Избирательные участки открылись во всех муниципальных образованиях Брянской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Жители региона выбирают депутатов областной думы седьмого созыва, представителей районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов, а также некоторых глав муниципалитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Брянскую областную думу избирают 60 человек, 30 по партийным спискам и 30 по одномандатным округам. По данным облизбиркома, в 2019 году всего зарегистрировано 645 кандидатов, из них по единым спискам 510 человек, по округам — 135. В региональный парламент пытаются пройти пять политических партий. Согласно жеребьёвке, в избирательных бюллетенях они указаны в следующем порядке: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

На 1 июля 2019 года численность избирателей Брянской области составляет 990 тыс. 671 человек. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в областном центре — 345 тыс. 206 человек.

Как напоминает ИА REGNUM, в последний раз жители Брянской области выбирали депутатов облдумы 14 сентября 2014 года, явка избирателей составила 48,74%.