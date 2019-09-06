Ташкент, , 17:03 — REGNUM Церемония открытия первого экспорта контейнерного груза из Исламской Республики Афганистан в Китайскую Народную Республику состоялась накануне с территории Узбекистана, сообщает пресс-служба АО «Узбекские железные дороги».

«Состав из 41 контейнера гружёного полуобработанным камнем минерального талька отправился со станции Хайратон (Узбекистан) через Мост Дружбы — железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Узбекистан», говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Узбекистан продолжает расширять двусторонние связи с Афганистаном, активно подключается к международным усилиям по урегулированию мирной жизни в этой стране.

«Интенсивные и доверительные контакты на всех уровнях, политическая воля лидеров двух стран, позволили Узбекистану и Афганистану придать двусторонним отношениям принципиально новую динамику, которая отчетливо прослеживается во всех сферах сотрудничества. В частности, в железнодорожной сфере открываются широкие возможности для взаимовыгодного партнёрства и дальнейшего развития узбекско-афганских отношений», отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан реализует в Афганистане ряд крупных совместных инвестиционных проектов, в том числе по строительству железнодорожных магистралей Мазари-Шариф — Герат и Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри» и другое.