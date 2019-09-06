Республика Армения, , 15:57 — REGNUM В отношениях между Арменией и Нагорным Карабахом нет разногласий, заявил 6 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает издание «Новости-Армения».

Министр прокомментировал слухи о разногласиях между Ереваном и Степанакретом. По его словам, между сторонами могут быть разногласия, и для их устранения регулярно проводятся консультации, в ходе которых согласуются подходы и позиции.

Мнацаканян посчитал преувеличением сообщение о кризисе в отношениях или конфликте. Министр подчеркнул особую роль двусторонних консультаций, которые имеют большое значение.

Напомним, 6 сентября президент Нагорного Карабаха Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Стороны обсудили взаимодействие в сфере безопасности.

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