Москва, , 15:54 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») рассчитывает на то, что закон о возможности получить негосударственную пенсию в «предпенсионный возраст» будет принят до конца 2019 года.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надеюсь, инициатива будет рассмотрена и принята Госдумой до конца этого года», — отметил Толстой в Facebook.

Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч граждан и для работодателей, а также могут привлечь в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц, отметил парламентарий.

«Самое главное то, что люди, заключившие договоры с негосударственными пенсионными фондами, смогут сами принять для себя решение: уйти на пенсию раньше или продолжить работу, увеличивая тем самым размер своей пенсии в будущем», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Вместе с тем источник в правительстве опроверг планы по дальнейшему повышению возраста выхода на пенсию до 70 лет.

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