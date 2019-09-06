Брюссель, , 12:06 — REGNUM Молдавия намерена добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета страны. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ИА REGNUM.

Додон сказал, что закрепленный в конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Молдавии. А нейтральный статус республики «означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО».

Столтенберг сказал, что НАТО полностью уважает нейтралитет, независимость и суверенитет Молдавии. «Мы знаем, что Молдавия не хочет присоединяться к НАТО, и уважаем это решение», — добавил он.

В то же время генсек НАТО сказал, что Молдавия может расчитывать на поддержку альянса в том, что касается укрепления вооруженных сил, профессиональной подготовки и повышения безопасности.

Он также поблагодарил Молдавию за участие в миротворческой миссии НАТО в Косово. По словам Столтенберга, это не только существенный вклад в международную безопасность, по и приобретение полезного опыта.