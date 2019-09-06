Тегеран, , 18:52 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Дажвад Зариф заявил, что американцы «увлеклись» введением санкций, которые не оказывают никакого эффекта на экономику других стран, а, наоборот, угрожают хозяйству США и «высмеивают» Белый дом перед всем миром. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Мохаммад Джавад Зариф U.S. Department of State

По словам министра, Вашингтон почти ежедневно вводит новые ограничительные меры против правительств различных государств, в число которых входит Иран. Он предупредил, что когда-нибудь крупных фирм, не ведущих деятельность с такими странами, не останется, и США зайдут настолько далеко, что «начнут накладывать санкции на самих себя», а это обернется экономическим коллапсом.

Он также отметил, что Европа должна закупать иранскую нефть несмотря ни на какие препятствия со стороны третьих стран. Среди стран-участниц СВПД ИРИ будет поддерживать дружественные отношения с Россией и Китаем, однако это не означает, что другие стороны договора не должны исполнять своих обязательств.