Тегеран, 6 сентября 2019, 18:52 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Дажвад Зариф заявил, что американцы «увлеклись» введением санкций, которые не оказывают никакого эффекта на экономику других стран, а, наоборот, угрожают хозяйству США и «высмеивают» Белый дом перед всем миром. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам министра, Вашингтон почти ежедневно вводит новые ограничительные меры против правительств различных государств, в число которых входит Иран. Он предупредил, что когда-нибудь крупных фирм, не ведущих деятельность с такими странами, не останется, и США зайдут настолько далеко, что «начнут накладывать санкции на самих себя», а это обернется экономическим коллапсом.
Он также отметил, что Европа должна закупать иранскую нефть несмотря ни на какие препятствия со стороны третьих стран. Среди стран-участниц СВПД ИРИ будет поддерживать дружественные отношения с Россией и Китаем, однако это не означает, что другие стороны договора не должны исполнять своих обязательств.