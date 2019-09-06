Москва, 6 сентября 2019, 09:51 — REGNUM Власти Украины пытаются переложить на Россию свои грехи, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого о том, что Россия уже начала подготавливать сценарий ведения боевых действий на Украине.
Кроме того, политолог отметил, что заявление Скибицкого не имеет отношения к политике, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским, тем более что и сам Зеленский «имеет мало отношения к усложняющейся ситуации в Донбассе».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Скибицкого, одной из основных угроз для Украины является угроза территориальной целостности Украины и исходит она от России. По его словам, существует угроза «возможности возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и широкомасштабной вооруженной агрессии» против Украины.
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