Москва, , 09:51 — REGNUM Власти Украины пытаются переложить на Россию свои грехи, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого о том, что Россия уже начала подготавливать сценарий ведения боевых действий на Украине.

«Понятно, что украинская разведка пытается принимать во внимание усиление российской военной инфраструктуры в ответ на агрессивные заявления и действия со стороны США, которые увеличивают военную помощь этому государству, и старается поставить всё с ног на голову, — сказал Мухин. — Украинская разведка пытается представить ситуацию таким образом, будто это Россия начинает этот процесс и ответственна за него. Хотя на самом деле всё обстоит ровно наоборот. Подобные заявления, что называется, для протокола, должны в дальнейшем лечь в основу заявлений украинских и западных политиков, которые будут пытаться приписать РФ свои собственные грехи и оправдаться».

Кроме того, политолог отметил, что заявление Скибицкого не имеет отношения к политике, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским, тем более что и сам Зеленский «имеет мало отношения к усложняющейся ситуации в Донбассе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Скибицкого, одной из основных угроз для Украины является угроза территориальной целостности Украины и исходит она от России. По его словам, существует угроза «возможности возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и широкомасштабной вооруженной агрессии» против Украины.

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