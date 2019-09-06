Токио, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Абэ Синдзо официально объявил, что 11 сентября будут осуществлены кадровые перестановки в Кабинете министров и правящей Либерально-демократической партии. «Перестановки на ключевых постах необходимы для более эффективного подхода к решению проблем», — отметил премьер-министр.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в окружении Абэ сообщают, что изменения ожидаются кардинальные. Тем не менее доверенные лица японского премьера, вице-премьер и министр финансов Асо Таро и генеральный секретарь Кабинета министров Суга Ёсихидэ, сохранят свои посты.

Нынешний министр экономического возрождения Мотэги Тосимицу может стать министром иностранных дел, учитывая его заслуги в проведении успешных торговых переговоров с США.

Генеральный секретарь ЛДПЯ Никаи Тосихиро сохранит свой пост. Однако на встрече с премьер-министром он заявил, что «ему все равно».