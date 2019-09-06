Пекин, , 09:16 — REGNUM 5 сентября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с трёхдневным визитом в Китай. Повестка ее визита осложнена продолжающейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином и массовыми протестами в Гонконге, передает немецкий канал n-tv.

Ангела Меркель была встречена в Пекине с воинскими почестями. Из-за недавних проблем со здоровьем национальные гимны она выслушала сидя, в то время как премьер-министр Китая Ли Кэцян стоял.

Во время выступлений первого дня канцлер отметила, что отношения между двумя странами основаны на прочном фундаменте, однако имеются некоторые конфликты. Уже все поняли, что торговый конфликт оказывает влияние на многие государства. Меркель призвала к скорейшему заключению соглашения о защите инвестиций между Китаем и Европейским союзом.

Трудный разговор с главой КНР Си Цзиньпином ожидает Меркель вечером 6 сентября. Гонконгская оппозиция, выступающая против властей материкового Китая и местной администрации, потребовала от канцлера Германии занять четкую позицию в отношении протестов; поддержать протестующих и оказать давление на Пекин. Ранее правительство Германии призвало решить конфликт путем диалога и не прибегать к насильственным методам.

Как сообщало ИА REGNUM, Меркель стала первым западным лидером, прилетевшим в Китай с начала протестов. Напомним, с июня в Гонконге продолжаются многотысячные демонстрации, которые начались с протеста против принятия закона об экстрадиции преступников в материковый Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель летит в КНР первой из западных лидеров с начала событий в Гонконге