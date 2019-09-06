Приштина, , 15:18 — REGNUM 5 сентября ушедший в отставку, но продолжающий выполнять обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай заявил, что в ходе встречи с американскими сенаторами Крисом Мёрфи и Роном Джонсоном 4 сентября он не услышал никаких конкретных предложений по компромиссу с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», об этом косовский политик рассказал в ходе пресс-конференции, прошедшей после встречи с албанцами из сербского муниципалитета Медведжа.

По словам Харадиная, в ходе беседы с американцами он ещё раз подчеркнул, что Косово — на 100% суверенное государство и готово к заключению соглашения с Сербией о взаимном признании в существующих границах, если в Сербии к этому готовы. В случае заключения соглашения Косово готово возобновить торговые отношения с Сербией.