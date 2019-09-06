Стокгольм, , 07:34 — REGNUM Шведская сеть модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) отказалась от закупок кожи бразильского производства в ответ на политику властей Бразилии в бассейне Амазонки, передает канал n-tv. Решение компании было объявлено вечером 5 сентября.

«Ввиду разрушительных пожаров в бразильской части амазонского леса, связанных с выращиванием скота, мы решили на данный момент отказаться от кожи из Бразилии», — говорится в сообщении компании.

«Запрет остается в силе до тех пор, пока не появятся надежные системы гарантий того, что производство кожи не способствует ухудшению окружающей среды в районе Амазонки».

Это решение распространяется на все входящие в группу компании, в том числе Cos и Monki.

Ранее об отказе от закупок бразильской кожи объявила американская группа VF, которой принадлежат бренды imberland, Vans и The North Face.

Европейские СМИ обвиняют в пожарах в бассейне Амазонки правительство Бразилии, которое якобы поощряет выжигание лесов ради расширения фермерской деятельности. Власти Бразилии возлагают ответственность на неправительственные организации и заявляют, что своей мнимой заботой об окружающей среде европейские державы пытаются вмешиваться в дела южноамериканской страны.

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