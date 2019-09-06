Симферополь, , 07:29 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит побывать в Крыму, поговорить с жителями полуострова и принять их волю. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым24».

Украинским политикам, полагает он, следует как можно скорее признать истину: Крым — навсегда российский регион, такова воля народа, которую никто не сможет изменить. Украине будет легче, если Киев к этому придёт.

Зеленскому он посоветовал приехать на полуостров, посмотреть, как живут люди, и спросить, хотят ли они вновь в состав Украины.

«Услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане», — сказал Аксёнов.

Украинские политики до сих пор не осознали, что цивилизационный выбор жители Крыма сделали в 2014 году не референдуме, добавил он и уточнил, что решение пригласить Зеленского в Крым может принять российский МИД.

Ранее Зеленский, выступая в Раде, назвал задачей парламента укрепление обороны страны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».

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