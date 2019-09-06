Петропавловск-Камчатский, , 03:39 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском прошёл пикет с требованием отставки губернатора Владимира Илюхина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пикет за отставку Владимира Илюхина на Камчатке Александр Каменюк

Читайте также: Возможна скорая отставка губернатора Камчатки Владимира Илюхина: мнение

Коллективный пикет о недоверии губернатору Илюхину и партии «Единая Россия» прошёл в Петропавловске-Камчатском, где участники акции установили четырёхметровый баннер с портретом Илюхина и надписью «В отставку!». В акции приняли участие гражданские активисты, общественники, политики, члены партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России».

Сам Владимир Илюхин в этот момент на Камчатке отсутствовал, он находится в Приморье, на Восточном экономическом форуме.

Перед самым началом пикета власти отгородили часть площади, где было согласовано проведение акции, большим плакатом, посвященным празднованию 165-летия Петропавловска-Камчатского. Но это не помешало организаторам пикета.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, вполне возможна скорая отставка губернатора Камчатки. Политолог полагает, что Владимир Илюхин не оправдал ожиданий жителей региона. Социально-экономическая ситуация на полуострове ухудшается, люди, кроме военных, чиновников и силовиков, живут всё хуже. Весь 2018 год на Камчатке не утихали митинги, пикеты. Люди протестовали против ухудшающегося социально-экономического положения, роста цен. Наибольший негатив у камчатцев вызвало то, что сразу после повышения пенсионного возраста для «простых людей», высшее руководство Камчатки (чиновники и депутаты) инициировали и приняли региональный закон, согласно которому их доплаты к пенсиям превышают 100 тыс. рублей. Первомайская демонстрация на Камчатке в 2019 году стала самой скандальной за всю историю полуострова — политическим партиям запретили проход в колоннах по площади, активистов задерживала полиция, при этом агитация за ЕР велась на демонстрации открыто.