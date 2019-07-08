Петропавловск-Камчатский, , 12:04 — REGNUM

СМИ и телеграм-каналы обсуждают то ли слух, то ли информацию от неназванного источника о скорой возможной отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Стоит ли верить слухам и есть ли причины для досрочной отставки чиновника? По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, ситуация на полуострове ухудшается, протестные настроения растут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не большой любитель слухов. Поэтому давайте лучше говорить о фактах. Я очень хорошо помню, как уходил предыдущий губернатор Камчатки Алексей Кузьмицкий, который был отправлен в отставку президентом (в то время) Дмитрием Медведевым с формулировкой «по собственному желанию». С приходом на этот пост Владимира Илюхина люди тогда связывали очень большие надежды. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались. Ситуация на полуострове ухудшается. Люди, за исключением силовиков, военных и чиновников, живут плохо — и с каждым днём всё хуже. На зарплату обычного человека не прожить, а уж на пенсию — тем более, учитывая камчатские цены. Много несправедливости — люди жалуются, что им не дают рыбачить, например. Это на Камчатке-то! И у чиновников не возникает вопроса: а зачем тогда вообще жить на полуострове, если нельзя рыбачить? Провалена программа по жилищному строительству, по сельскому хозяйству. Отток населения растёт. Беда с транспортной доступностью. Всё это и многое другое говорит о том, что власть, повторю, надежд людей не оправдала», — считает Илдус Ярулин.

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Политолог обратил внимание и на то, что камчатские власти постоянно вступают в открытую конфронтацию с населением. Это и история с громадными региональными пенсионными доплатами высшим должностным лицам правительства и депутатам, в то время когда камчатцы митинговали против повышения пенсионного возраста. Это и попавшая в ленты не только российских, но и зарубежных информационных агентств ситуация с камчатским Первомаем, когда оппозицию буквально «скрутили», причем без каких-либо законных на то оснований, что окончательно разозлило народ.

«А не будем забывать, что Камчатка — пограничный форпост России. Это стратегически важный регион для России. Я не готов прогнозировать — будет ли Владимир Илюхин отправлен досрочно в отставку, это может сказать только президент. Но если исходить из объективных факторов — это, скорее всего, возможно», — прокомментировал Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Илюхин занял пост губернатора Камчатского края в феврале 2011 года как временно исполняющий обязанности. В марте 2011 года Илюхин был наделен полномочиями губернатора и приведен к присяге. В мае 2015 он подал прошение об отставке до проведения новых выборов, в сентябре 2015 года был переизбран на новый срок, набрав на прямых выборах 75,48% голосов.

В 2011 году, став врио губернатора Камчатки, Владимир Илюхин отчитался о доходах в размере 49,5 млн рублей. Тогда он вошёл в пятерку самых богатых руководителей российских регионов. Это очень высокий доход, учитывая, что на пост главы региона Илюхин пришёл с должности главного федерального инспектора аппарата полпреда президента в ДФО.

В 2018 году Владимир Илюхин отчитался о доходе в 8,59 млн рублей.

Весь 2018 год на Камчатке был очень протестным — люди выходили на митинги и пикеты практически с января по декабрь. Протестовали против повышения пенсионного возраста, ухудшения социально-экономического положения, роста цен на бензин, роста цен вообще и так далее.

Не улучшилась ситуация и в 2019 году.

Первое мая 2019 года, по мнению многих жителей полуострова, стало настоящим позором для Камчатки. Мирный праздник вылился в безобразное противостояние властей региона и оппозиции. Камчатка стала единственным регионом, где партиям запретили выйти на площадь в колоннах. При этом, как отмечали многочисленные очевидцы, агитация за «Единую Россию» велась открыто.

Камчатцы неоднократно пытались создавать инициативные группы по отзыву Владимира Илюхина с поста губернатора. И каждый раз власти принимали поправки к региональному закону «Об отзыве губернатора», сделав эту процедуру фактически невозможной. Закон ужесточался уже 4 раза.