Москва, 5 сентября 2019, 23:43 — REGNUM Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании 5 сентября совершил полёт вблизи западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PlaneRadar.

Самолёт Sentinel R.1
Самолёт Sentinel R.1
(cc) Alan Radecki Akradecki

Как сообщается, самолёт Bombardier Global Express Sentinel R.1 с регистрационным номером ZJ692 пересёк воздушное пространство Литвы и приблизился к российской границе. Находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, самолёт провёл разведывательный полёт вблизи Ленинградской и Псковской областей.

Согласно данным ресурса, воздушное судно дважды облетело указанный район на высоте около 12,5 километров.

Отметим, что самолёты данного типа предназначены для сбора и оперативной передачи информации в реальном времени. Установленное на них радарное оборудование позволяет обнаруживать и отслеживать как стационарные, так и подвижные объекты.

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