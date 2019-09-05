Москва, 5 сентября 2019, 21:55 — REGNUM Кандидат от КПРФ на выборы в Мосгордуму Александр Видьманов считает неверным подходом составление списков кандидатов в рамках технологии так называемого «умного голосования», предложенной блогером Алексеем Навальным.
Александр Видьманов отметил, что главным на выборах для него является список его партии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонники Алексея Навального в рамках своего проекта «умное голосование» рекомендуют избирателям поддерживать на предстоящих выборах в Мосгордуму определенных кандидатов, главное, чтобы они не были кандидатами от «партии власти».
Например, Алексей Навальный призвал избирателей поддержать на выборах Александра Видьманова, баллотирующегося по 39-му избирательному округу (районы города Москвы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы: Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк).
Ранее действующий депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко, фамилия которого также фигурирует в списке проекта «умного голосования», заявил, что не нуждается в поддержке сторонников Алексея Навального.
Читайте подробнее: Кандидат от КПРФ отказался от поддержки Навального на выборах в Мосгордуму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Московкую городскую думу назначены на 8 сентября.
Кроме самовыдвиженцев на выборы зарегистрированы представители партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»,"Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.