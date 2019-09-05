Москва, , 21:00 — REGNUM В Госдуме назвали вмешательством во внутренние дела РФ призывы ряда конгрессменов США ввести санкции в отношении российских властей в связи с митингами в августе, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

«Призывы председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и Майкла Маккола к введению санкций в отношении российских властей за якобы имевшие место «нарушения прав человека» во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге — очередное грубое проявление вмешательства в дела РФ», — заявил глава комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он возмущен тем, что накануне единого дня голосования в России конгрессмены позволяют себе транслировать весьма далёкие от объективности оценки, основанные на искажённой информации и двойных стандартах.

«Что касается прямых призывов к расширению санкционного списка по «Акту Магнитского», то хотел бы напомнить, что в России ещё в 2012 году был принят закон о контрсанкциях с исчерпывающим набором ответных мер. И любые действия американской стороны в этой плоскости будут иметь обратный эффект», — сказал парламентарий.

Слуцкий считает, что подобные заявления ещё раз убеждают в правильности решения Госдумы о создании специальной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Приглашение послу США в РФ Хантсману уже направлено, напомнил он.

«Акт Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.

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