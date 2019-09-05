Москва, , 17:35 — REGNUM Тема наличия у Китая определённого количества ракет может быть использована Вашингтоном для снятия с США любых ограничений, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Владимир Путин выступал модератором дискуссии между США и Китаем, — сказал Делягин. — Здесь ещё нужно учесть фон, на котором это происходит. Американцы разорвали ДРСМД на том основании, что Китай не является его членом. Мы сейчас слышим от всяких прозападных людей, что у Китая в сотни раз больше ракет, чем у него есть на самом деле, и поэтому он должен их сокращать. Чтобы потом, когда Китай скажет, что у него нет такого количества ракет, либо осуществить углублённое шпионское воздействие на Китай и пересчитать эти ракеты, либо снять все ограничения на произвол США. Американцы сейчас будут ликвидировать СНВ-3».

Напомним, как сообщалось ранее, Путин, выступая на форуме и говоря о сокращении ядерного потенциала, отметил, что из существующих инструментов остался только СНВ-3. Кроме того, он сказал, что США хотят привлечь к этой совместной работе Китай, позиция которого состоит в том, что ядерный потенциал КНР гораздо ниже, чем у РФ и США, и поэтому Пекину непонятно, что он должны сокращать. Эта ситуация, по словам Путина, выглядит «достаточно логично».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»