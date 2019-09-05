Вольфсбург, Германия, , 14:51 — REGNUM Вопрос об открытии нового завода немецкого автопроизводителя Volkswagen на территории Турции, очевидно, уже решен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инсайдера.

По его информации, генеральный директор Герберт Дисс лично прояснил последние вопросы в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Почти полная договоренность была достигнута на встрече в начале этой недели, сказал другой источник. Завод будет открыт в городе Маниса.

Автомобильный гигант в течение нескольких месяцев искал место для размещения нового завода в Восточной Европе. В качестве альтернативы Турции была выбрана Болгария.