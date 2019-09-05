Будапешт, , 17:13 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения. Данное высказывание политик сделал на международной конференции в Будапеште, посвященной вопросам демографии. Об этом в четверг, 5 сентября, передает агентство Associated Press.

По его словам, увеличения рождаемости в стране возможно достичь, когда семьям станет «экономически выгодно иметь детей, нежели не иметь их».

Орбан отметил, что укрепление христианства в Европе должно стать залогом успеха демографической политики Венгрии.

Другие участники конференции президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержали «семейную политику» Орбана.