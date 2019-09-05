Москва, , 14:13 — REGNUM Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской («Единая Россия»). Об этом сообщила сама Поклонская.

«Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвящённый памяти Главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней. С таким политически заангажированным подходом и «странной» цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жёсткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества — «никаких правил», — отметила Поклонская.

Депутат расценивает действия соцсети «как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook».