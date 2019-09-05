Ташкент, , 13:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по созданию свободной экономической зоны «Нукус», сообщает Министерство юстиции республики.

Свободная экономическая зона «Нукус» создана на базе свободной экономической зоны «Нукус-фарм», отмечает ведомство.

Указом установлено, что участники свободной экономической зоны «Нукус-фарм» получают статус участников СЭЗ «Нукус» без прохождения дополнительных процедур и за ними сохраняются ранее предусмотренные льготы и преференции, предусмотренные законодательством."Основной задачей СЭЗ «Нукус» определено привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для производства востребованной на внешних рынках импортозамещающей продукции», говорится в сообщении. Срок деятельности СЭЗ «Нукус» составляет 30 лет, на ее территории действуют особые налоговый и таможенный режимы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее вся территория Навоийской области была объявлена свободной экономической зоной.

Сегодня в Узбекистане действуют 20 свободных экономических зон.