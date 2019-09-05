Владивосток, , 11:50 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли». Об этом Абэ заявил 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли», — сказал Абэ, добавив, что он провел с российским лидером 27 встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подтвердил намерение Токио работать над мирным договором с Москвой.

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