Владивосток, , 07:24 — REGNUM Двусторонние отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ-2019, передает ТАСС.

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Путин также отметил, что достигнутые ранее договоренности двух стран реализуются.

Главы России и Японии обсудили текущее состояние дел, и наметили дальнейшие планы для развития двусторонних отношений.

Как сообщало, в рабочей повестке прибывшего во Владивосток Синдзо Абэ выступление 5 сентября на пленарном заседании ВЭФ.

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