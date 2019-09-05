Во время визита в Мальдивскую республику для участия в четвертой конференции по Индийскому океану министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гявали подчеркнул необходимость сохранения экологического баланса в Гималаях. Глава внешнеполитического ведомства выступил на тему «Безопасность региона Индийского океана: традиционные и нетрадиционны вызовы». В своей речи он делал упор на взаимозависимость экосистем океана и Гималайских гор.

Катманду, , 13:24 — REGNUM Он также передал намерения правительства Непала укрепить мир, безопасность в регионе. По его мнению, ключевым вопросом станет соблюдение международных законов в отношении использования морей.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, глава МИД также поделился планом правительства по развитию водных путей в реках. Он также обратил внимание участников конференции на серьезные угрозы, создаваемые изменением климата, отметив, что Непал не является причиной подобных изменений, однако несет на себе всю тяжесть негативных последствий этого процесса.

Прадип Кумар Гявали призвал к конструктивному сотрудничеству между горными, прибрежными и островными государствами с целью устранения негативных последствий изменения климата.