Ереван, , 09:13 — REGNUM Российские военнослужащие военной базы в Армении провели двусторонние ротные тактические учения, сообщили 5 сентября в пресс-службе Южного военного округа.

В рамках учений, российские артиллеристы уничтожили живую силу, бронетехнику и другие объекты условного противника. В маневрах также принимали участие армейская авиация и средства противовоздушной обороны.

Военнослужащие инженерного подразделения на полигоне Алагяз очистили более 50 тонн воды после применения условным противником оружия массового поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в горах Армении прошли военные учения артиллерийских подразделений Вооруженных сил России. Маневры прошли в рамках двусторонних командно-штабных учений.

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