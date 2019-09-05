Владивосток, , 08:46 — REGNUM Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной скоро закончатся, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 4 сентября в интервью каналу «Россия 24»

«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся», — рассказал он.

Медведчук отметил, что в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке могут состояться встречи с российским руководством, но не уточнил о ком именно идёт речь.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее лидеры политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович приехали в Москву, чтобы посетить в СИЗО нескольких граждан Украины, которые возможно будут возвращены на Украину в рамках обмена между двумя странами.

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