Кейптаун, , 08:29 — REGNUM Верховный суд Йоханнесбурга аннулировал ранее принятое решение о конфискации самолета авиакомпании Air Tanzania, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление специального корреспондента Номы Масеко из зала суда.

«Постановление суда сводится к следующему — отменить. Оплатить расходы должен первый ответчик. Аэробус авиакомпании Air Tanzania возвращается обратно в Танзанию», — заявила Масеко через свой аккаунт в социальной сети Твиттер.

Напомним, что 24 августа самолет Airbus 220−300 не смог вылететь из Йоханнесбурга из-за судебного запрета. В суде адвокат истца утверждал, что подавший иск фермер должен был получить денежную компенсацию в размере не менее 13 млн долларов США после того, как правительство Танзании в 1980-х годах экспроприировало его землю.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет был конфискован в соответствии с южноафриканским и международным законодательством, позволяющим активу, принадлежащему иностранному субъекту, быть приобщенным к делу, связанному с международным арбитражным решением. Самолет был выбран, потому что он принадлежит непосредственно правительству Танзании, и его стоимость соизмерима с суммой, причитающейся фермеру.

В настоящее время власти Танзании признают, что фермеру причитается компенсация, однако танзанийский адвокат считает, что ЮАР не обладает юрисдикцией в отношении данного вопроса.

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