Владивосток, , 10:48 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с делегацией прилетел для участия в Восточном экономическом форуме во Владивосток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рабочей повестке прибывшего во Владивосток Синдзо Абэ выступление 5 сентября на пленарном заседании ВЭФ и деловая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и проблематики мирного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, первый день ВЭФ-2019 подходит к концу — уже состоялось несколько заседаний, пленарных сессий, иностранные и российские участники форума подписали ряд соглашений и меморандумов о совместном сотрудничестве.

Завершится день заседанием Госсовета под руководством президента РФ Владимиром Путиным.