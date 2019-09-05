Москва, , 06:15 — REGNUM Россия не раз предлагала США варианты по улучшению отношений, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Министр пояснил, что варианты Москва предлагала на разных площадках, в том числе при личном общении с таким американскими деятелями как глава Госдепа Майк Помпео и советникпрезидента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

Предложения Москва делала по экономике, в частности, по инвестициям, по стратегической стабильности. Он отметил, что у Москвы с Вашингтоном «немало общих интересов» и «общих обязанностей». Тем мне менее, заявил Лавров:

«Мы не набиваемся в друзья».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что отношения с Вашингтоном «продолжают стабильно снижаться» и что США оказывают давление на другие страны. Также он отметил, что сдерживающим фактором для пытающихся доминировать Соединённых Штатов выступает G20.

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