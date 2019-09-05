Москва, , 04:24 — REGNUM В Совете Безопасности ООН плохо представлены страны Африки, Азии и Латинской Америки, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

На текущий момент в Совете Безопасности ООН недостаточно представлены страны Африки, Азии и Латинской Америки. Министр подчеркнул, что это — главная проблема теперешнего СБ ООН.

«От Азии давно есть кандидатура Индии, от Латинской Америки — Бразилия», — сказал Лавров.

По словам российского дипломата, и Бразилия, и Индия вправе претендовать на улучшение их представительства в Организации Объединённых Наций. Важно, чтобы они могли улучшить свои позиции именно в Совете Безопасности ООН.

Также необходимо повысить «представленность в СБ ООН Африканского континента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Лаврова, в ООН идёт работа по реформированию Совета Безопасности, которое давно назрело.

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