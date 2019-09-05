Москва, , 03:21 — REGNUM Пока ухудшение российско-американских отношений остановить не получается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

"Я бы сказал, что международные отношения продолжают стабильно осложняться», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Вашингтон и его сателлиты целенаправленно атакуют ту международно-правовую систему, что сформировалась после Второй мировой войны. Например, это касается соглашений по контролю над вооружениями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августовском докладе Центра американского прогресса говорилось, что «агрессия со стороны РФ» — это серьёзная угроза для Штатов.

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