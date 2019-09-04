Цхинвал, , 22:43 — REGNUM Члены югосетинского парламента 4 сентября, получив информацию о возведении грузинскими службами нового блокпоста, отменили очередное заседание и выехали в район строительства поста. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на сотрудника пресс-службы парламента Елену Кулумбегову.

Депутаты парламента Южной Осетии ознакомились с ситуацией на госгранице Пресс-служба парламента Южной Осетии

Кулумбегова рассказала, что депутаты изучили месторасположение строящегося блокпоста. На основе карт 1960-х годов (советского периода) и современных члены парламента сделали вывод, что пост находится непосредственно на территории Грузии и не нарушает границу Южной Осетии.

При этом депутаты отметили, что блокпост возводится слишком близко к границе Южной Осетии, возле приграничного села Синагур, поэтому они намерены поставить этот вопрос через соответствующие югоосетинские структуры перед участниками переговоров в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Согласно информации, представленной 4 сентября РИА Новости депутатом парламента Амираном Дьяконовым, строительство нового блокпоста ведется непосредственно на территории Южной Осетии. По его словам, блокпост возводят на месте осетинского села Хахет, которое в 1991 году было погребено под сошедшей лавиной.

Напомним, 24 августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, что выполнено не было. 1 сентября дрон Генпрокуратуры Южной Осетии в рамках следствия по факту нарушения грузинской стороной госграницы был запущен с целью съемки в районе блокпоста, но, по версии Цхинвала, был сбит ружейно-пулеметным огнем с грузинской территории. Тбилиси заявил, что квадрокоптер упал в результате столкновения с дроном гражданского лица.

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