Вильнюс, , 17:08 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 4 сентября, во время своего визита в Брюссель встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и пообещал продолжать наращивать расходы Литвы на вооружение и армию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО всегда был гарантом безопасности и обороны Литвы. Мы благодарны за обязательство союзников защищать и охранять Литву и страны Прибалтики, а также за укрепление вооруженных сил в наших странах и за миссию по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран. Поддержание и укрепление тесных отношений с союзниками является и останется моим главным приоритетом. Заверяю вас, Литва приложит все усилия для выполнения своих обязательств по финансированию и инвестициям в области обороны. Мы уже сейчас выделяем 2% ВВП на оборону и к 2030 году планируем увеличить оборонные расходы до 2,5%», — цитирует слова Науседы его пресс-служба.

Действия России он назвал «одной из самых больших угроз в регионе». Как отметил глава Литвы, «обеспокоенность вызывает демонстрация военной мощи со стороны России и ее поведение, направленное против основанного на демократических ценностях и принципах мирового порядка».

Науседа подчеркнул важность последовательной адаптации НАТО в условиях постоянно меняющейся ситуации с безопасностью, а также обеспечения полного выполнения всех принятых на предыдущих саммитах НАТО решений по укреплению обороны и сдерживания.