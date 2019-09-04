Вильнюс, 4 сентября 2019, 17:08 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 4 сентября, во время своего визита в Брюссель встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и пообещал продолжать наращивать расходы Литвы на вооружение и армию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Действия России он назвал «одной из самых больших угроз в регионе». Как отметил глава Литвы, «обеспокоенность вызывает демонстрация военной мощи со стороны России и ее поведение, направленное против основанного на демократических ценностях и принципах мирового порядка».
Науседа подчеркнул важность последовательной адаптации НАТО в условиях постоянно меняющейся ситуации с безопасностью, а также обеспечения полного выполнения всех принятых на предыдущих саммитах НАТО решений по укреплению обороны и сдерживания.