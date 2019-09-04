Москва, , 16:47 — REGNUM Министерство иностранных дел России приступило к мониторингу попыток повлиять на политическую обстановку в России накануне выборов из-за рубежа. Как передаёт ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета России в Совфеде.

«МИД на постоянной основе как силами центрального аппарата, так и наших загранточек осуществляет внимательный мониторинг глобального эфира. Случаи откровенного вмешательства взяты нами на контроль, и принимаются меры», — заявил Тимохов.

Он подчеркнул, что министерство продолжит фиксировать и по мере возможности пресекать попытки внешних сил влиять на внутриполитическую ситуацию — при этом уже сейчас МИД обладает «целым массивом фактов» подобного вмешательства.

В частности, такие эпизоды заключаются в публикациях с избирательным анализом событий и однобокой подачей, нередко включающих и прямые и косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.